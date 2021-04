Maltempo, temporali nel pomeriggio in Lombardia: nubifragio a Bergamo durante Atalanta-Udinese [FOTO]

Un violento temporale ha colpito il cuore della Lombardia nel primo pomeriggio di oggi, in un’ampia fascia tra le province di Bergamo e Lecco dove l’ingresso dell’aria fredda proveniente da Nord/Est ha determinato lo scoppio di forti temporali proprio nell’area Prealpina: in pochi minuti sono caduti 37mm di pioggia a Villa di Serio, dove la temperatura è piombata a +10°C in pieno giorno. Ad Alzano Lombardo misurati 27mm di pioggia, 12mm ad Almè, 11mm a Bergamo durante la prima parte della partita di serie A tra Atalanta e Udinese, con i bergamaschi vincenti per 3-2 e adesso terzi in classifica. Ancora nel bergamasco, 10mm a Paladina e Pontida. Nel lecchese sono caduti 13mm di pioggia ad Osnago e 12mm a Cernusco Lombardone. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: