In questa fredda domenica di aprile nevica anche in Toscana, nell’area della foresta demaniale dell’Acquerino, tra le province di Pistoia e Prato, a un’altitudine di poco superiore ai 1.000 metri sul livello del mare.

I fiocchi bianchi stanno cadendo copiosi come in pieno inverno. Imbiancato nella notte anche l’Abetone, le montagne che circondano la nota stazione sciistica dell’Appennino pistoiese.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: