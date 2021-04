Maltempo Veneto, gelo nella notte anche in pianura: -3,8°C a Rovigo, -20,9°C sulla Marmolada

Il colpo di coda dell’inverno sta portando ancora temperature polari su molte regioni italiane. Valori sotto lo zero la scorsa notte in Veneto, anche in molte localita’ di pianura, secondo quanto segnalato dall’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav).

Nelle zone montane il record e’ ad Arabba (Belluno) con -8,7°C, seguita da Castana nella Valle del Posina (Vicenza) con –5,8°C. Tra le citta’ capoluogo la piu’ fredda e’ Belluno con -5,4°C, seguita da Rovigo (-3,8°C). Tra le localita’ normalmente piu’ fredde, la Val Visdende (1240m) ha fatto segnare -12,2°C, Passo Cimabanche (1530m) -14,2°C, Passo Pordoi (2154m) -12,2°C, la Marmolada (stazione a 3256m) -20,9°C.