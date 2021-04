Maltempo Veneto, violenta grandinata tra Vicentino e Trevigiano: strade imbiancate come fosse neve, accumuli fino a 5-8cm [FOTO e VIDEO]

Un violento temporale si abbattuto sul Veneto nel tardo pomeriggio, in particolare tra Vicentino e Trevigiano, scaricando grandi quantità di grandine che hanno ricoperto tutto, imbiancando le strade e accumulandosi come fosse neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Al Parco commerciale Tosano, tra Romano d’Ezzelino e San Giuseppe di Cassola, il ghiaccio si è accumulato anche fino a 5-8cm.

Il temporale ha provocato disagi nella circolazione sulla SS47 Valsugana.

Altre intense grandinate nel pomeriggio hanno colpito la Puglia.

