Maltempo Veneto: è tornato l’inverno sulle Dolomiti bellunesi, Falcade imbiancata dalla neve [FOTO]

Risveglio invernale oggi in Veneto, sulle Dolomiti bellunesi: la neve ha imbiancato Falcade, all’estremità occidentale della Valle del Biois, al confine con Trento.

Una saccatura d’aria fredda continua ad interessare l’Europa centrale con tendenza a spostarsi nei prossimi giorni verso l’Europa sud-occidentale: sul Veneto il tempo nel complesso è variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi e a tratti qualche precipitazione, specie sui rilievi. Le temperature massime – riporta Arpa regionale – sono in contenuta ripresa, mentre le minime risultano ancora sotto la media del periodo con valori localmente prossimi o inferiori a zero anche in pianura almeno fino a venerdì.

