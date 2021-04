Manifestazione “Io Apro” a Roma: cassonetti rovesciati e slogan contro il governo, gruppo caricato dalle forze dell’ordine [FOTO]

Al grido di ‘liberta” un gruppo di manifestanti del movimento “Io Apro” ha percorso in corteo Via del Corso, diretti verso piazza del Popolo, alcuni sventolando bandiere tricolore. Durante il percorso sono stati rovesciati monopattini e cassonetti (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I manifestanti hanno urlato slogan contro il governo. Un gruppo di manifestanti che aveva bloccato il traffico sul Muro Torto è stato caricato dalle forze dell’ordine a piazzale Flaminio.

La protesta dei manifestanti è terminata in via del Campo Marzio, alle spalle di Montecitorio. Il gruppo, composto da almeno un centinaio di persone, aveva intenzione di raggiungere il Parlamento ma è stato bloccato dallo schieramento delle forze dell’ordine.

Il movimento “Io Apro” è nato per protestare contro la chiusura delle attività commerciali a causa della pandemia da SARS-CoV-2. Ieri la Questura di Roma aveva avvisato che la manifestazione non era autorizzata, in quanto Piazza Montecitorio era già impegnata per un’altra manifestazione.

Una delegazione di “Io Apro” è stata ricevuta al ministero dell’Economia dal sottosegretario Claudio Durigon. Lo annuncia Umberto Carriera, uno dei leader del movimento.