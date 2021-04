Marte, è il giorno di Mars Helicopter: oggi lo storico primo volo del drone-elicottero Ingenuity

Il drone–elicottero Ingenuity della NASA si prepara a volare su Marte, nel primo test destinato a dimostrare per la prima volta la possibilità del volo controllato su un pianeta diverso dalla Terra.

Nelle scorse ore gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory hanno inviato i comandi per il volo al drone-elicottero, che dovrebbero essere eseguiti alle 09:30 italiane di oggi: da quel momento saranno necessarie circa 3 ore prima di avere la conferma del test. Il segnale sarà trasmesso da Ingenuity al rover Perseverance – che il 3 aprile scorso aveva rilasciato il drone sulla superficie marziana, dopo averlo portato nella sua “pancia” nel lungo viaggio dalla Terra- e poi dal rover il segnale sarà trasmesso alla sonda della missione Mars 2020 che si trova nell’orbita marziana, infine questo lo invierà sulla Terra.

Il volo di Ingenuity, che avverrà in modo completamente automatico, dovrebbe durare circa 40 secondi e dovrebbe sollevarsi per circa 3 metri, per atterrare sulle sue “zampe”. In seguito il veicolo si metterà a riposo e ricaricherà le batterie.

Le immagini del volo verranno catturate sia dalle telecamere a bordo di Ingenuity sia da quelle del rover. Le prime riprese dal drone saranno in bianco e nero, soltanto quando il veicolo avrà ricaricato le batterie potrà trasmettere anche le immagini a colori.

Ingenuity, un drone-elicottero da da 85 milioni di dollari

L’elicottero da 85 milioni di dollari è arrivato su Marte a bordo del rover Perseverance il 18 febbraio, quando quest’ultimo è atterrato nel Cratere Jezero. Ingenuity è una dimostrazione tecnologica, che ha lo scopo di testare i droni volanti su altri mondi. E’ un piccolo dispositivo, alto 48 cm, del peso di 1,8 kg, trasporta una fotocamera per scattare foto aeree ed è alimentato da un singolo pannello solare, posizionato in cima alle pale del rotore.

Quindi, se tutto andrà secondo i piani, Ingenuity decollerà da una zona pianeggiante, il suo “aeroporto marziano”, e il rover Perseverance, nel frattempo, osserverà il volo da una distanza di sicurezza ci circa 60 metri e tenterà di catturarlo con la telecamera.

Si prevede che Ingenuity effettui una serie di voli di prova sempre più alti e più lunghi in un periodo di 30 sol (giorno marziano) prima di terminare la sua missione.

Il rover Perseverance monitorerà i progressi dell’elicottero per poi procedere alla ricerca di segni di vita passata su Marte e raccogliere campioni per il recupero futuro.

La sfida di Ingenuity

L’atmosfera di Marte presenta una densità dell’1% rispetto a quella della Terra, quindi l’elicottero deve fornire più portanza rispetto a quanta sarebbe necessaria per volare sulla Terra. Il drone deve anche volare in modo autonomo, deve continuare a ricaricarsi grazie al Sole e sopravvivere a temperature superficiali notturne di -90°C. Ci sono voluti anni di test, voli di vario successo e un lungo viaggio su Marte per arrivare a questo punto.

Ingenuity è il prodotto di circa 5 anni di test di volo in camere di altitudine che simulano le condizioni marziane al JPL, incluso un test del piccolo elicottero stesso nel 2019 che è andato esattamente secondo i piani. Gli ingegneri quindi sanno che è teoricamente possibile volare su Marte e avere una stazione meteorologica a bordo di Perseverance per approvare o vietare il volo date le condizioni, ma c’è ancora l’elemento di incertezza da considerare.