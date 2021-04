Marte: Ingenuity si prepara al suo 3° volo sul Pianeta Rosso, grande attesa per dati e foto

Il Mars Helicopter che ha fatto la storia su Marte effettuerà il suo terzo volo sul Pianeta Rosso questo fine settimana, se tutto procederà secondo i piani.

Il team di Ingenuity ha programmato il decollo per domani: il piano di volo prevede che Ingenuity si alzi a circa 5 metri dalla superficie del cratere Jezero di Marte, viaggi per un totale di 100 metri e rimanga in volo per 80 secondi, ha spiegato il chief pilot Håvard Grip del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Grip non ha fornito un orario di decollo preciso, ma ha affermato che i dati e le foto dovrebbero iniziare ad arrivare sulla Terra intorno alle 16:16 ora italiana.

I primi due voli di Ingenuity non sono stati particolarmente complessi: durante il suo primo volo rivoluzionario, avvenuto il 19 aprile, Ingenuity è andato su e giù, ha raggiunto un’altitudine massima di circa 3 metri ed è rimasto in volo per 39,1 secondi. Il 22 aprile l’elicottero a energia solare è rimasto in volo per quasi 52 secondi, ha raggiunto un’altezza di oltre 5 metri e si è spostato lateralmente per un totale di 4 metri.

Durante quel secondo volo, Ingenuity ha scattato una foto della superficie del cratere Jezero e delle tracce lasciate dal suo partner molto più grande, il rover Perseverance della NASA, “la prima immagine a colori della superficie marziana scattata da un veicolo aereo mentre era in volo“, hanno precisato i funzionari della NASA. Anche Ingenuity ha scattato foto durante il suo primo decollo, ma solo con la sua fotocamera di navigazione, in bianco e nero.

Ingenuity è una dimostrazione tecnologica progettata per appurare che i veicoli aerei possono operare su Marte. Una campagna di volo di successo potrebbe aprire i cieli del Pianeta Rosso a un’ampia esplorazione.

L’elicottero è atterrato con Perseverance il 18 febbraio ed è stato rilasciato dal rover il 3 aprile per prepararsi alla sua campagna di volo di un mese, che terminerà all’inizio di maggio. Il team di Ingenuity mira a realizzare un totale di 5 voli durante il periodo, ognuno più ambizioso del precedente.