“Martemoti” sul Pianeta Rosso: il lander InSight ha registrato 2 forti “marsquake” nell’area di Cerberus Fossae

Il lander InSight della NASA ha rilevato due forti terremoti che hanno avuto origine in una località di Marte chiamata Cerberus Fossae, lo stesso luogo in cui già in precedenza sono state registrate altre due scosse. I nuovi eventi hanno magnitudo 3.3 e 3.1, quelli precedenti erano di magnitudo 3.6 e 3.5.

InSight ha registrato oltre 500 terremoti fino ad oggi, ma a causa della chiarezza dei segnali, quelli citati sono tra le migliori rilevazioni.

Lo studio dei “marsquake” è uno dei modi in cui il team scientifico di InSight cerca di ottenere una migliore comprensione del mantello e del nucleo di Marte. Il pianeta non ha placche tettoniche come la Terra, ma ha regioni vulcanicamente attive che possono causare rumori. I terremoti del 7 e del 18 marzo rendono più concreta l’ipotesi secondoc cui Cerberus Fossae sia un centro di attività sismica.

“Nel corso della missione, abbiamo assistito a due diversi tipi di terremoti: uno più simile a quelli sulla Luna e l’altro, più simile a quelli della Terra,” ha affermato Taichi Kawamura dell’Institut de Physique du Globe de Paris, che ha fornito il sismometro di InSight e distribuisce i suoi dati insieme all’Università di ricerca svizzera ETH di Zurigo. Sulla Terra le onde del terremoto viaggiano più direttamente attraverso il pianeta, mentre quelle sulla Luna tendono ad essere molto sparse; i “martemoti” sono una specie di via di mezzo, ha spiegato la NASA. “È interessante notare – ha continuato Kawamura – che tutti e quattro questi terremoti più grandi, localizzati nell’area di Cerberus Fossae, sono simili a quelli che si verificato sulla Terra“.

I nuovi terremoti hanno qualcos’altro in comune con i precedenti principali eventi sismici rilevati da InSight, registrati quasi un intero anno marziano (due anni terrestri) fa: si sono verificati nell’estate settentrionale marziana. Gli scienziati avevano previsto che questo sarebbe stato nuovamente il momento ideale per ascoltare i terremoti perché i venti sarebbero diventati più calmi. Il sismometro, chiamato SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), è così sensibile che, anche se è coperto da uno scudo a forma di cupola per proteggerlo dal vento e impedirgli di diventare troppo freddo, le raffiche provocano comunque abbastanza vibrazioni da “coprire” alcuni “martemoti”.

Durante la passata stagione invernale settentrionale, InSight non è stato in grado di rilevare alcun terremoto.

“È meraviglioso osservare ancora una volta i marsquake dopo un lungo periodo di registrazione del rumore del vento,” ha affermato John Clinton, sismologo che guida il Marsquake Service di InSight all’ETH di Zurigo. “Un anno marziano dopo, ora siamo molto più veloci nel caratterizzare l’attività sismica sul Pianeta Rosso“.