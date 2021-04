Meteo 3-9 maggio: confermato il calo termico, le temperature torneranno in linea con le medie

Dopo la fase più instabile nel corso del prossimo weekend, a tratti anche perturbata sul Nord Italia, la prossima settimana si annuncia, secondo le previsioni meteo, decisamente meno movimentata, in prevalenza asciutta, solo in qualche fase con passaggi nuvolosi più consistenti associati a qualche debole precipitazione. La circolazione di massima a scala euro-atlantica, dovrebbe computare un perno depressionario tra il Mare di Norvegia e il Mare del Nord con circolazione instabile più estesa e più perturbata su buona parte dell’Europa settentrionale e frequentemente anche verso i settori centrali.

Più a Sud, anse moderatamente cicloniche potrebbero penetrare fino al Mediterraneo, ma con velleità instabili decisamente più attenuate, semmai con vorticità più significative solo sui settori alpini e prealpini, specie centro-orientali, dove potrebbero indugiare di più, per buona parte della settimana, nubi e fenomeni. Stando alle previsioni meteo, qualche cavo depressionario leggermente più incisivo potrebbe agire, secondo i dati attuali, intorno al 6/7 maggio, quando la nuvolosità potrebbe aumentare dalla Spagna, Baleari, verso la Sardegna, poi verso buona parte dei settori tirrenici, anche localmente su Campania e Calabria, ma di più sulle aree tirreniche centro-settentrionali, in estensione anche ai rispettivi settori appenninici. In questa fase, tra giovedì e venerdì prossimi, potrebbe tornare qualche pioggia più diffusa sui settori citati e ancora ricorrente su Alpi e Prealpi, anche sulle pianure centro-orientali del Nord. Sul resto dei settori, medio-basso Adriatico, resto del Sud e sulla Sicilia, nubi in aumento, ma tempo asciutto. Tempo abbastanza asciutto anche sulle pianure centro-occidentali del Nord e sul ponente ligure. Abbiamo accennato al calo termico, con valori che, rispetto a questa settimana, caleranno fino a 8/10°C, collocandosi per qualche fase, soprattutto a inizio settimana, anche sotto media di 2/3°C al Centro Nord e su Campania, Lucania e Nord Puglia. Per il resto della settimana, le temperature sono attese grosso modo nelle medie del periodo.