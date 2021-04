Colpo di coda dell’inverno con temperature glaciali oggi in Abruzzo, in provincia de L’Aquila.

La colonnina di mercurio ha toccato i -16°C a Rocca di Mezzo, i -12°C a Campo Imperatore, i -11°C all’Altopiano delle Cinque Miglia.

Nella notte a L’Aquila è stata registrata una temperatura minima di -5°C e durante la giornata di oggi la massima non dovrebbe superare i +10°C.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: