Meteo Alto Adige: cessata l’allerta per il forte vento, a Molini di Tures raffiche di 85 km/h

Dopo il forte vento che ha caratterizzato in Alto Adige la notte fra lunedì 5 e martedì 6 aprile, nonché l’intera giornata di ieri, il fenomeno meteorologico ora si è placato. Sono state registrate velocità massime che hanno raggiunto, ad esempio, a Molini di Tures gli 85 km/h, ma non sono stati registrati danno di rilievo. Nelle zone occidentali e settentrionali dell’Alto Adige il vento proveniente da Nord anche oggi è forte, ma ha una velocità inferiore e nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti dell’Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe, diminuirà ovunque. “Oggi, mercoledì 7 aprile, si è pertanto deciso di far rientrare l’allerta legato al forte vento“, riferisce il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer.

“L’avvertimento da parte dell’Agenzia della Protezione civile ha consentito di mettere in allerta i servizi di emergenza, le comunità e gli operatori – sottolinea il direttore Rudolf Pollinger – il nostro appello aiuta a riconoscere i potenziali pericoli e ad evitare i rischi“.

Lo stato di Protezione civile di attenzione (alfa) rimane comunque in vigore a causa dell’emergenza epidemiologica per il rischio di contagio da Covid-19. Lo stato fornisce informazioni generali sulla situazione in Alto Adige per quanto riguarda la protezione civile e il grado di attivazione delle istituzioni che ne fanno parte.