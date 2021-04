Meteo Alto Adige: colpo di coda dell’inverno con temperature gelide, -11°C in val Gardena

L’Alto Adige piombato bruscamente in inverno: gran parte della Provincia – salvo Bolzano e Merano – si è svegliata con temperature sotto zero. A Selva di val Gardena la temperatura minima ha raggiunto i -11°C.

Il colpo di coda invernale però durerà pochissimo: secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, da questo pomeriggio tornerà lentamente la primavera, e domani il tempo sarà soleggiato, le nubi residue sulla cresta di confine tenderanno a dissolversi ed il vento si attenuerà. Le temperature torneranno a salire. Venerdì la nuvolosità alta diverrà più consistente in giornata. Sabato alternanza di sole ed annuvolamenti mentre domenica il cielo sarà nuvoloso con locali piogge.

