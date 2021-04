Meteo Calabria: torna la neve sulla Sila, -8,7°C a Monte Botte Donato

Un colpo di coda invernale con crollo delle temperature ha riportato la neve in Calabria: nelle ultime ore la colonnina di mercurio è scesa sensibilmente.

Già nella serata di ieri i fiocchi sono caduti nelle province di Cosenza e Crotone, anche in zone di poco superiori ai 500 metri di altitudine, e durante la notte sono state registrate temperature da record per la stagione: a Monte Botte Donato il termometro segnava -8,7°C, mentre a Monte Curcio sono stati rilevati -7,8°C.

