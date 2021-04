Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +24°C a Roma, Mantova e Firenze, +18°C a Napoli e Catania

Oggi nubi e qualche breve rovescio sparso sulle estreme aree meridionali, fenomeni residui, in seno a una circolazione instabile che va progressivamente allontanandosi verso Sudest. Sul resto del Paese si è già affermata un’ampia area anticiclonica, seppure non particolarmente strutturata, tuttavia in grado di apportare sole prevalente e via via anche più caldo.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 24 aprile 2021, in alcune località italiane: