Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +14°C a Roma, +12°C a Milano e Reggio Calabria

E’ un sabato, quello appena iniziato, che divide in due l’Italia, con maltempo residuo al Sud, soprattutto al mattino, con alcune regioni dove già dalla notte sono in corso precipitazioni persistenti. Il maltempo inizierà ad affievolirsi nel pomeriggio/sera, con schiarite via via sempre più ampie. Su tutto il Centro/Nord, invece, splenderà il sole per tutta la giornata di oggi con temperature in aumento rispetto ai giorni scorsi.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 23 Aprile 2021, in alcune località italiane: