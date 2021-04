Meteo, le temperature minime di oggi in Italia: +6°C a Roma, +9°C a Napoli e Milano

La pioggia e il vento forte previsti per oggi al Centro/Sud saranno solo l’anticipo del maltempo che interesserà la nostra penisola nel corso della prossima settimana. L’instabilità sul Mediterraneo centrale e sull’Italia potrebbe infatti proseguire per diversi giorni. Come già ipotizzato su MeteoWeb, le previsioni meteo sono all’insegna di un tempo ancora persistentemente instabile, seppure senza particolari perturbazioni, anche a fasi alterne sul territorio.

Di seguito, le temperature minime registrate oggi, domenica 18 aprile 2021, in alcune località italiane: