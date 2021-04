Meteo Lombardia: nubi e piogge diffuse nei prossimi giorni, stabilità in aumento da domenica sera

“Nei prossimi giorni una saccatura in progressivo approfondimento sull’Europa sud occidentale e in traslazione verso est favorirà sul nord Italia flussi umidi instabili dai quadranti meridionali, con cielo prevalentemente da nuvoloso a molto nuvoloso e precipitazioni che saranno diffuse ovunque, generalmente più marcate sulla fascia pedemontana e di montagna. Dalla sera di domenica e per inizio prossima settimana graduale passaggio a condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come si legge nel consueto bollettino degli esperti di Arpa regionale.

Domani generalmente nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: da deboli a moderate, più marcate sulla fascia alpina e prealpina centro occidentale, possibili anche a carattere di rovescio e temporale: nella notte sui settori alpini e prealpini, in estensione anche alla pianura nel corso della mattinata, persistenti fino a inizio sera quindi in attenuazione e esaurimento su Appennino e bassa pianura. Limite neve a circa 1900 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 10 e 13°C, massime tra 19 e 21°C.

Zero termico: a circa 2300 metri al mattino, in rialzo dal pomeriggio a circa 2500 metri.

Venti: in pianura moderati meridionali sulla parte sud occidentale, deboli orientali a est; in montagna da deboli a moderati da sud.