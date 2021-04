Meteo, oggi ancora maltempo al Nord ma più circoscritto. Super caldo al Sud fino a +33°C

Aprile chiuderà con un “boom” caldo sulle regioni meridionali. L’epilogo di un mese in buona parte sotto media termica, eccetto l’ultima settimana, farà segnare, secondo le previsioni meteo, temperature certamente da record sulle estreme aree del Sud Italia. Già nella giornata di ieri, si sono toccati valori fino a +30/+31° in Sicilia. Le previsioni meteo per la giornata odierna, computano isoterme e alla quota convenzionale di 1500 m, fino a +20/+21°C in Sicilia e fino alla Calabria, valori nettamente estivi che se fossimo in giugno-luglio, si tramuterebbero al suolo in +35/+36°C. In questa fase primaverile, benché inoltrata, ovviamente i bassi strati non sono ancora sufficientemente permeati da azioni calde, nè i bacini abbastanza tiepidi per cui verosimilmente questi valori non si toccheranno.

Per di più, va rilevata una buona presenza di nubi medio-alte, anche se non ovunque, in grado comunque di oscurare il sole e inibire punte massime estreme. Tuttavia, secondo le previsioni meteo ultime, valori fino a +32/+33°C saranno certamente possibili sulle pianure siciliane e calabresi. Valori sulle aree pianeggianti di un certo rilievo anche su tutto il Sud, mediamente tra +23 e +27°C, ma punte fino a +29°C sulla Puglia, localmente sulla Lucania. Temperature miti sopra media anche sulle regioni centrali, meno al Nord, dove i valori potranno attestarsi più o meno nelle medie del periodo. Sotto l’aspetto dell’instabilità, invece, essa continuerà a essere presente sulle regioni settentrionali, seppure in forma più circoscritta rispetto ai giorni precedenti. Il flusso instabile nordeuropeo continuerà ad abbracciare anche parte dei nostri settori, ma di più quelli alpini, prealpini, solo localmente l’alto Tirreno, il Nord Appennino e le aree pianeggianti. Per la giornata odierna e fino alla mezzanotte prossima, sono attesi ancora rovesci e locali temporali in particolare tra il Nordest Piemonte, il Centro Nord Lombardia, le Alpi e Prealpi centro-orientali e il Friuli-Venezia Giulia. Possibili fenomeni localmente anche di moderata-forte intensità, specie sulle aree circoscritte in colore blu più scuro nella mappa precipitazioni. Fenomeni più deboli e irregolari sulle aree in celeste. Nubi irregolari al Centro Sud di tipo medio-alto con qualche addensamento locale, ma sostanzialmente innocue sotto l’aspetto delle precipitazioni, magari soltanto in grado di apportare velature del sole o cieli localmente lattiginosi.