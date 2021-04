Meteo, inizia l’ondata di caldo: superati i +30°C in Sicilia, +25°C a Reggio Calabria, Cagliari e Lecce

Aumentano le temperature in queste ore su gran parte d’Italia, in una fine del mese di aprile che traghetta il Paese verso una sorta di “estate anticipata” dopo il prolungato colpo di coda dell’inverno che per lunghe settimane ha mantenuto la colonnina di mercurio abbondantemente sotto le medie del periodo nella prima parte della primavera. Oggi le temperature hanno raggiunto valori estivi nel cuore della Sicilia, con +31°C a Caltagirone, +30°C a Bronte, Aidone e Mineo, +29°C a Sciacca e Paternò, +28°C a Siracusa, Gela, Caltanissetta, Modica, Lentini, Comiso, Francofonte, +27°C ad Agrigento, Randazzo, Mussomeli e Piazza Armerina. Fa molto caldo anche in Calabria, Sardegna, Puglia e su gran parte del Centro/Sud: la temperatura massima ha raggiunto +26°C a Cosenza, Francavilla Fontana e Squinzano, +25°C a Reggio Calabria, Cagliari, Lecce, Tuglie e Taurisano.

Più fresco al Centro/Nord, ma tra Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e settori orientali della Lombardia la temperatura ha raggiunto valori miti e tipicamente primaverili con +22°C a Trento, Bolzano, Rovereto, Pordenone e Conegliano, +21°C a Udine, Bressanone e Bassano del Grappa, +20°C a Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Brescia, Mantova e Cremona.

Domani; Giovedì 29 Aprile, farà molto più caldo in tutto il Paese: le temperature aumenteranno sensibilmente su tutte le Regioni superando i +25°C anche in Romagna, mentre in Sicilia i +30°C saranno più diffusi sul territorio centro/meridionale dell’isola. In Puglia e Calabria le massime arriveranno a +28°C, in vista di un weekend infuocato