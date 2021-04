Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +21°C a Oristano, +16°C a Roma e Bologna, +15°C a Milano, Venezia e Napoli

Ha preso il via questa mattina, l’annunciata fase di maltempo su alcune regioni del Nord Italia. Come da previsioni meteo, il flusso instabile atlantico, mosso da una saccatura artica in affondo verso il medio Oceano, ha raggiunto anche parte delle regioni italiane.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 10 aprile 2021, in alcune località italiane: