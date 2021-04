Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +20°C a Roma, +17°C a Torino e Aosta, +15°C a Milano e Firenze

Dopo una giornata di sole al Centro/Nord, con un po’ di nubi al Sud, domani è previsto bel tempo su gran parte della penisola, salvo addensamenti con locali piogge e rovesci al Sud e in Sardegna. Anche la temperatura per il giorno di Pasquetta è attesa in apprezzabile aumento, con valori più piacevoli e temporaneamente verso le medie del periodo.

Di seguito le temperature massime registrate oggi, 4 aprile 2021, in alcune località italiane: