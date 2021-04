Una “mezzaluna” rossa brillante nello Spazio profondo: Tianwen-1 cattura immagini straordinarie di Marte [FOTO]

La navicella spaziale cinese Tianwen-1 ha catturato immagini straordinarie di Marte, una mezzaluna rossa brillante illuminata dal Sole nello Spazio profondo.

Le foto sono state scattate separatamente sugli emisferi nord e sud di Marte con la fotocamera a media risoluzione su Tianwen-1, la prima missione interplanetaria della Cina.

Il risultato sono due scatti mozzafiato che mostrano anche le caratteristiche della superficie e il debole bordo dell’atmosfera marziana. Le immagini sono state catturate a una distanza di circa 11mila km dal pianeta.

L’immagine dell’emisfero meridionale di Marte, in cui è illuminata la parte inferiore dell’immagine, è stata scattata il 16 marzo mentre lo scatto dell’emisfero settentrionale risale al 18 marzo.

La sonda Tianwen-1 è attualmente in un’orbita polare attorno a Marte, che la porta a una distanza da 280 km a 59mila km dalla superficie, ha reso noto la China National Space Administration (CNSA).

L’orbita consente al veicolo spaziale di sorvolare il sito di atterraggio candidato principale per il rover della missione.

La telecamera ad alta risoluzione del veicolo spaziale ha raccolto immagini dettagliate del sito di atterraggio in preparazione del tentativo di “ammartaggio” del rover a maggio o giugno, ha spiegato la CNSA.

Tianwen-1 è arrivato su Marte il 10 febbraio, appena un giorno dopo la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti, e una settimana prima del rover Perseverance della NASA.