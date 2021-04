Miele contaminato da sostanze nucleari risalenti agli esperimenti della seconda guerra mondiale: la scoperta avvenuta negli USA

Secondo un nuovo studio riportato su ScienceMag, il fallimento dei test delle bombe nucleari negli anni ’50 e ’60 si sta manifestando nel miele degli Stati Uniti. Sebbene i livelli di radioattività non siano pericolosi, potrebbero essere stati molto più alti negli anni ’70 e ’80, dicono i ricercatori. “È davvero incredibile”, dice Daniel Richter, uno scienziato del suolo della Duke University non coinvolto nel lavoro. Lo studio, spiega l’esperto, mostra che la ricaduta “è ancora là fuori e si traveste da una sostanza nutritiva importante”.

Sulla scia della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti, l’ex Unione Sovietica e altri paesi hanno fatto esplodere centinaia di testate nucleari in test in superficie . Le bombe hanno espulso il radiocesio – una forma radioattiva dell’elemento cesio – nell’alta atmosfera, e i venti lo hanno disperso in tutto il mondo prima che cadesse dal cielo in particelle microscopiche. Tuttavia, la diffusione non era uniforme. Ad esempio, molte più ricadute hanno interessato la costa orientale degli Stati Uniti, grazie ai venti e alle precipitazioni regionali.

Il radiocesio è solubile in acqua e le piante possono scambiarlo per potassio, un nutriente vitale che condivide proprietà chimiche simili. Per comprendere se le piante continuano ad assorbire questo contaminante nucleare, James Kaste, un geologo del College of William & Mary a Williamsburg, in Virginia, ha assegnato ai suoi studenti universitari un incarico: riportare cibi locali dalle loro destinazioni per le vacanze di primavera per testare il radiocesio.

Uno studente è tornato con il miele da Raleigh, nella Carolina del Nord. Con enorme sorpresa per Kaste, l’alimento conteneva livelli di cesio 100 volte superiori rispetto al resto degli alimenti raccolti. I ricercatori si sono così chiesti se le api degli Stati Uniti orientali che raccoglievano il nettare dalle piante e lo trasformavano in miele concentrassero il radiocesio dai test delle bombe. Così Kaste e i suoi colleghi, incluso uno dei suoi studenti universitari, hanno raccolto 122 campioni di miele grezzo prodotto localmente da tutti gli Stati Uniti orientali e li hanno testati per il radiocesio. Lo hanno rilevato in 68 dei campioni, a livelli superiori a 0,03 becquerel per chilogrammo, ovvero circa 870.000 atomi di radiocesio per cucchiaio . I livelli più alti di radioattività si sono verificati in un campione della Florida: 19,1 becquerel per chilogrammo.

I risultati, riportati il ​​mese scorso su Nature Communications, rivelano che, a migliaia di chilometri dal sito della bomba più vicino e più di 50 anni dopo la caduta delle bombe, la ricaduta radioattiva sta ancora attraversando piante e animali. Tuttavia, questi numeri non sarebbero preoccupanti, dice a Science la Food and Drug Administration statunitense . I livelli di radiocesio riportati nel nuovo studio scendono “ben al di sotto” di 1200 becquerel per chilogrammo, il limite per qualsiasi problema di sicurezza alimentare, afferma l’agenzia. “Non sono affatto preoccupato”, aggiunge Kaste. “Mangio più miele adesso di quanto facessi prima di iniziare il progetto. E ho figli ai quali dp da mangiare miele “.

Il radiocesio decade nel tempo, quindi il miele in passato probabilmente ne conteneva una quantità maggiore. Per scoprire quanto di più, il team di Kaste ha esaminato attentamente le registrazioni dei test sul cesio nel latte degli Stati Uniti – che è stato monitorato per preoccupazione di contaminazione da radiazioni – e ha analizzato campioni di piante archiviati. In entrambi i set di dati, i ricercatori hanno scoperto che i livelli di radiocesio erano diminuiti drasticamente dagli anni ’60, una tendenza simile che probabilmente si è verificata nel miele. “I livelli di cesio nel miele erano probabilmente 10 volte più alti negli anni ’70”, ipotizza Kaste. “A causa del decadimento radioattivo, quello che stiamo misurando oggi è solo un soffio di ciò che c’era prima.”

I risultati sollevano interrogativi su come il cesio abbia avuto un impatto sulle api nell’ultimo mezzo secolo, spiega poi Justin Richardson, biogeochimico dell’Università del Massachusetts, ad Amherst. “Vengono spazzati via dai pesticidi, ma ci sono altri impatti tossici meno conosciuti dagli esseri umani, come il fallout, che possono influenzare la loro sopravvivenza”.

Dopo il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986, gli scienziati hanno dimostrato che i livelli di radiazioni nelle vicinanze potrebbero ostacolare la riproduzione delle colonie di bombi, ovvero un tipo di ape, il Bombus Latreille, un genere di insetti imenotteri della famiglia Apidae. Quei livelli di radiazioni erano 1000 volte superiori ai livelli moderni riportati qui, osserva Nick Beresford, radioecologo presso il Centro per l’ecologia e l’idrologia del Regno Unito. Quindi, anche se il nuovo studio non dovrebbe far scattare alcun campanello d’allarme sul miele di oggi, capire come si muovono i contaminanti nucleari è fondamentale per misurare la salute dei nostri ecosistemi e della nostra agricoltura, afferma Thure Cerling, geologo dell’Università dello Utah. “Dobbiamo prestare attenzione a queste cose“, ha concluso.