Migranti: Ermellino (Cd), ‘occorre nuova gestione flussi’

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “L’ennesima tragedia in mare ci impone di mettere immediatamente allo studio approcci differenti per la gestione dei flussi migratori o rischiamo che l’estate prossima porti con sé nuove tragedie umanitarie e trasformi ancora una volta il Mediterraneo, da culla delle civiltà e della vita, nel suo opposto”. Lo afferma deputata di Centro democratico Alessandra Ermellino, componente della commissione Esteri a Montecitorio.

“Occorre dare priorità -aggiunge- a nuovi paradigmi di gestione dei flussi: dall’immigrazione controllata ai corridoi umanitari (più volte proposti e portanti avanti da Cei e Sant’Egidio). Ma va rafforzata anche la presenza italiana, specie in campo culturale e sanitario, un’esperienza che io stessa, con un emendamento allo scorso decreto missioni , ho chiesto fosse replicata e intensificata”.