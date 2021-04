Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ci sono 130 morti annegati. L’assillo di tutti dovrebbe essere evitare che si ripetano stragi del genere, non speculare come fa Salvini. Le persone sono inviolabili, non strumenti di propaganda”. Lo afferma la vicepresidente del Senato e responsabile Diritti del Pd, Anna Rossomando.