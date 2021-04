Milano: Sala, ‘confermata presenza Mattarella a Salone del Mobile’

Milano, 23 apr.(Adnkronos) – “Questa è una lettera che abbiamo ricevuto ieri dal Quirinale, che ci conferma la disponibilità del presidente Sergio Mattarella ad essere a Milano il 5 settembre per l’inaugurazione del Salone del Mobile”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Facebook.

Il primo cittadino lancia quindi un appello agli espositori perché l’evento si svolga regolarmente. Del resto i timori per un possibile annullamento dell’appuntamento, dopo le perplessità manifestate da alcuni degli imprenditori, hanno contribuito alla decisione del presidente del Salone, Claudio Luti, a rassegnare le proprie dimissioni.