21 minatori bloccati in miniera per inondazioni in Cina: si trovano ad oltre 1.000 metri sotto terra

21 minatori sono bloccati ad oltre 1.000 metri di profondità in un sito della regione dello Xinjiang, in Cina, in seguito a un’inondazione. L’incidente è avvenuto sabato sera a Fengyuan, mentre erano in corso lavori di ammodernamento della miniera di carbone.

I soccorritori sono al lavoro per cercare di liberare i minatori: 8 persone delle 29 persone presenti al momento dell’incidente sono state soccorse. I soccorritori stanno cercando di localizzare altre 12 persone su una piattaforma e le restanti su un altra dove l’acqua si è infiltrata. Una delle piattaforme si trova a 1.200 metri sotto il livello del suolo e il terreno è complesso.