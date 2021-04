Misteriose “perle” bianche riempiono la spiaggia: l’insolita vista in Argentina [FOTO e VIDEO]

In un weekend soleggiato a Mar del Plata, in Argentina, i residenti hanno trascorso del tempo all’aperto sulla spiaggia del posto ma a catturare la loro attenzione non è stato il mare o il bel tempo. Mar del Plata si trova circa 400km a sud di Buenos Aires, lungo la costa dell’Atlantico sudoccidentale.

Domenica 25 aprile, la spiaggia di Mar del Plata era ricoperta da una miriade di “perle”. Migliaia di sfere bianche erano disseminate sulla spiaggia per uno spettacolo davvero suggestivo, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. “Normalmente le vediamo sulla costa, ma non alla densità con cui le vediamo ora”, ha dichiarato il biologo marino Alejandro Saubidet.

Tante persone sono state attratte dall’insolita vista e dopo un controllo più ravvicinato, è parso chiaro che non fossero le pregiate perle che si formano all’interno delle ostriche. Questi strani oggetti hanno origine da un’altra creatura marina. Le sfere bianche, infatti, sono embrioni della lumaca carnivora Adelomelon brasiliana, che vive vicino alle coste del Brasile meridionale, dell’Uruguay e dell’Argentina. Una lumaca adulta di questa specie può crescere fino a 20cm di lunghezza. “In generale si trovano nelle profondità marine; tuttavia, alcuni movimenti che hanno a che fare con le maree o con il vento fanno sì che queste strutture salgano in superficie e si depositino sulla costa”, spiega Saubidet.

La struttura delle uova sembra essere piena di fluido e qualche bolla d’aria. Alcune sfere sono esplose e si sono sgonfiate, con i gusci vuoti che rotolavano sulla spiaggia sospinti dal vento. Le lumache che alla fine emergeranno da queste uova possono vivere fino a 20 anni.