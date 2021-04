Moby Prince: Romano (Pd), ‘Commissione d’inchiesta in aula Camera il 10 maggio’

Roma, 29 apr (Adnkronos) – “Finalmente ci siamo! Dal 10 maggio il provvedimento che darà il via alla seconda Commissione d’Inchiesta sulla strage del Moby Prince sarà discusso in aula dalla Camera dei Deputati”. Lo dice il deputato del Pd Andrea Romano, membro della commissione Trasporti di Montecitorio, primo firmatario della proposta per l’istituzione della commissione.

“Siamo alla tappa finale del procedimento legislativo, pronti a riprendere a lavorare per arrivare alla verità attesa da 30 anni”, aggiunge Romano.