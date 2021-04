Monsoni in India: il Dipartimento meteorologico prevede una stagione “normale”

Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) ha reso noto che quest’anno il Paese registrerà una stagione dei monsoni “normale“: è quanto emerso nella prima fase del Long Range Forecast (LRF) dell’IMD pubblicata oggi.

Durante il briefing online, il direttore generale dell’IMD ha affermato che le precipitazioni durante la prossima stagione da giugno a settembre saranno il 98% della media di lungo periodo (Long Period Average, LPA), che rientra nella categoria delle precipitazioni “normali”. L’LPA del Paese per la stagione dei monsoni del sud-ovest è di 880 mm, calcolato nel periodo 1961-2010.

Il monsone del sud-ovest fa registrare circa il 70% delle precipitazioni annuali del Paese. Ogni anno, l’IMD rilascia l’LRF in due fasi nei mesi di aprile e giugno.

Tuttavia, alcune aree dell’India nord-orientale insieme a Odisha, Jharkhand e Bihar potrebbero subire precipitazioni leggermente inferiori alla media nella stagione dei monsoni.

“Ci sono buone notizie, il monsone quest’anno sarà normale. Questo sarà un bene per la nostra agricoltura. Inoltre, durante il monsone del 2021, non vedremo lo sviluppo delle condizioni di El Niño“, ha affermato M Rajeevan, Segretario del Ministero delle Scienze della Terra (MoES).

El Niño-Oscillazione Meridionale è un fenomeno climatico periodico che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale nei mesi di dicembre e gennaio in media ogni 5 anni.