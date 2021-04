Un morto dopo il vaccino anti Covid: è un giovane calabrese di 39 anni

In Calabria, nel cosentino, un giovane è morto in circostanze ancora in parte da chiarire. Inizialmente si era parlato di due morti in seguito al vaccino AstraZeneca, ma nel corso della serata la testata giornalistica che aveva diffuso la notizia ha comunicato che solo per uno dei due casi era stato in precedenza somministrato il vaccino e non era AstraZeneca. Non è noto se l’uomo di 39 anni residente a Castrolibero avesse patologie pregresse e allo stato attuale non ci sono elementi per ipotizzare una correlazione tra il farmaco e il decesso. Saranno ora le autorità scientifiche a fare i dovuti controlli e le verifiche del caso.