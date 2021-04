Morto Michael Collins, uno dei tre astronauti dell’Apollo 11 che “conquistò” la Luna

Addio a Michael Collins, uno dei tre membri dell’Apollo 11 che nel 1969 conquisto’ la Luna, portando sul satellite il primo uomo. Collins e’ morto all’eta’ di 90 anni. L’uomo era malato da tempo di cancro e “ha passato i suoi ultimi giorni in pace, con i suoi congiunti al fianco”, ha detto in un comunicato la famiglia. “Mike ha sempre affrontato le sfide della vita con grazia e umilta’, e ha affrontato allo stesso modo quest’ultima sfida”, si legge ancora nella nota.

Collins e’ il secondo astronauta dell’Apollo 11 che scompare. Armstrong e’ morto nel 2012, mentre Aldrin oggi ha 91 anni.

La missione Apollo 11

A differenza degli altri due membri della spedizione, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, Collins non mise piede sul satellite terrestre. Armstrong diventò il primo uomo a toccare il suolo lunare, Aldrin lo seguì a breve, mentre Collins rimase in orbita ad aspettare i colleghi per tornare sulla Terra. Per questo viene da molti ricordato in quei momenti come “l’uomo più solo” dell’universo.

Michael Collins era alla guida del modulo di comando Columbia, la navicella dalla quale si distaccò il modulo lunare che portò gli altri due astronauti a mettere piede per la prima volta sul suolo del satellite terrestre. Collins restò da solo in orbita intorno alla Luna e successivamente fu artefice del delicato ricongiungimento con il modulo lunare, guidando l’Apollo 11 fino al ritorno sulla Terra. “La cosa che ricordo di piu’ e’ l’immagine del pianeta Terra da grande distanza: piccolo, molto luminoso, blu e bianco. Splendente, bello, sereno e fragile”, racconto’ in seguito.

Collins era nato a Roma il 31 ottobre del 1930, visto che il padre – militare – lavorava in quegli anni all’ambasciata statunitense in Italia. La sua nascita ancora viene ricordata al civico 16 della via nel quartiere Parioli da una targa che celebra “l’intrepido astronauta” di cui la città è “fiera“. La targa fu affissa nell’ottobre del 1969.