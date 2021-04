Mostruosa supercella e violenta grandinata in Texas: danni tra Bryan e College Station [FOTO e VIDEO]

Un forte temporale (nella gallery a corredo dell’articolo le immagini della supercella) che ha avuto origine nel Texas centrale si è spostato attraverso la Brazos Valley giovedì notte, generando grandine delle dimensioni di una pallina da ping pong o anche più grandi in alcune parti di Bryan e College Station, che ha provocato danni, in particolare alle auto, così come ai vetri di abitazioni e aziende.

L’ondata di maltempo ha anche provocato interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica: Bryan Texas Utilities ha segnalato 1.215 utenze disalimentate, di cui, la maggior parte, lungo Sandy Point Road, mentre College Station Utilities ha confermato 133 interruzioni, di cui la metà lungo Jennifer Drive. Navasota Valley Electric sta attualmente registrando 31 utenze disalimentate.