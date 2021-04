Motomondiale: Bagnaia, ‘pronto per la prima vittoria dell’anno’

Jerez, 29 apr. – (Adnkronos) – “Il circuito di Jerez mi piace molto, possiamo fare bene. L’anno scorso stavamo lottando per il podio, prima che si rompesse il motore eravamo secondi con un ampio distacco sul terzo, significa che questa di Jerez può essere una buona pista per noi. Per certi aspetti somiglia a Portimao, è un tracciato che mi piace molto”. Lo dice il pilota della Ducati Francesco Bagnaia alla vigilia delle prove libere del Gp di Spagna a Jerez.

Bagnaia attualmente è 2° in classifica con 46 punti, in cima c’è il vincitore delle ultime due gare, Quartararo: “La Yamaha è molto competitiva, lo sappiamo, ma anche Ducati sta andando molto forte. Siamo secondi in Campionato dopo tre gare, dobbiamo ridurre il distacco dalla vetta. Sono convinto che siamo pronti per portarci a casa la prima vittoria”, conclude Bagnaia.