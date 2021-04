Movimento “Io Apro”: “Lunedì circonderemo il Parlamento, in 50mila a Montecitorio” per protestare contro le chiusure

Confermato l’appuntamento per la manifestazione in Piazza Montecitorio contro le chiusure delle attività a causa della pandemia da SARS-CoV-2. Lunedì alle 15, 50.000 persone si riuniranno per chiedere la riapertura. La conferma arriva da Umberto Carriera, tra gli organizzatori del movimento “Io Apro” che riunisce bar, ristoranti, locali e tutte le attività chiuse causa Covid. “Circonderemo il Parlamento, senza violenza, in maniera gandhiana. Saremo 50mila“, annuncia Carriera in una diretta Facebook dalla pagina di Io Apro.

La manifestazione è autorizzata, anche se lo stesso Carriera spiega che in mattinata “ci era arrivata una comunicazione dalla Questura di Roma con la quale ci intimavano di non presentarci a Roma lunedì: non vogliono Io Apro a Roma. Non si tratta più di aprire, ma di libertà. Non ci volevano perché 20mila persone introno a Montecitorio fanno paura. Abbiamo chiamato tutti, prefetto, questura, abbiamo inviato pec. A Montecitorio ci saremo: la manifestazione è autorizzata e in piazza saremo in 50mila”. “Lunedì saremo a Roma per ribaltare il palazzo, senza violenza, solo con la nostra voce. Immaginate 50mila persone che si tengono per mano e circondano il Parlamento. Dovranno scendere dal palazzo e venire a chiederci scusa”, afferma Carriera.