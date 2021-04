Musica: Achille Lauro, ‘il mio nuovo album diviso a metà fra introspezione e sogno’

Roma, (Adnkronos) – “Sono tredici facce di me che hanno qualcosa da dire e a cui tengo molto. Non mi interessa che tutti vi si rispecchino, ma abbiatene cura”. Achille Lauro torna con ‘Lauro’, il nuovo album di inediti in uscita domani per Elektra Records/Warner Music Italy, anticipato dai due singoli ‘Solo Noi’ e ‘Marilù’. “Il disco si divide in due macroaree, una parte più introspettiva, perché l’uomo vive anche in uno stato di tormento perenne, e l’altro che riguarda l’altro mio aspetto caratteriale, quello più sognatore”, spiega l’artista romano. Che racconta la nascita del progetto: “Il 2020 è stato un anno abbastanza difficile, che ci ha costretti a stare chiusi nelle nostre case. In questa emergenza sanitaria tremenda ho cercato di fare di questo disastro qualcosa di buono”.

Un album “che rappresenta veramente me stesso”, dice Lauro, in cui c’è la sua passione profonda per la musica e alcuni aspetti di lui che forse pochi immaginano. “Non ci sono solo i costumi, la performance i travestimenti -spiega- qualcuno vede solo quello ma è solo la punta dell’iceberg. Sono ossessionato dal dettaglio, e prima di far uscire qualcosa lo metto in discussione cento volte”, sorprende. A partire dalla copertina, che raffigura uno stilizzato ‘gioco dell’impiccato’ che forma la scritta nera ‘Lauro’, e dove la ‘O’ finale è rosso acceso: “Abbiamo fatto una cover minimalista, al contrario di quello che ci si sarebbe aspettato da me”, racconta.

E spiegando i vari generi, che hanno rappresentato anche i ‘quadri’ portati sul palco dell’Ariston, si mette a nudo: “La musica non è solo un passatempo, è qualcosa di profondo”, dice. “Quello che io faccio non è solo metti un costume o una parrucca, ma in me c’è la voglia di portare qualcosa di più grande. Non solo la musica che già ha un suo valore, ma anche farvi entrare nel mio mondo”. Un mondo, quello da cui proviene, che l’artista difende come un leone: “Mio padre ha fatto il professore universitario per tuta la vita e la sua carriera l’ha fatta per meriti. Sono figlio di gente onesta, e il mio saper fallire viene proprio da questo, da gente che non ha avuto quello che forse gli sarebbe spettato”, affonda.