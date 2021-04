La navicella spaziale Soyuz atterra tra le steppe del Kazakistan: 3 astronauti fanno rientro a Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale [FOTO]

Dopo circa 6 mesi in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), tre astronauti hanno fatto rientro sulla Terra nelle steppe del Kazakistan a bordo della navicella spaziale russa Soyuz Ms-17. Si tratta dei russi Sergei Ryzhikov e Sergei Kud-Sverchkov e dell’americana Kate Rubins della NASA.

L’atterraggio della capsula e’ avvenuto alle 6.55 (ora italiana) a 150 km a sud-est di Zhezkazgan, nel centro del Kazakistan. La capsula e’ atterrata in posizione verticale in una bella giornata primaverile (vedi foto della gallery scorrevole in alto).