Meteo, ondata di caldo al Sud: le nebbie di mare invadono le coste della Puglia [FOTO]

Al Sud si intensifica l’ondata di caldo di origine africana che già nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, ha portato temperature massime di oltre +30°C in Sicilia. Con l’arrivo del caldo, al Sud le condizioni sono ideali per la formazione delle nebbie di mare.

Vasti e densi banchi di nebbia hanno raggiunto le coste della Puglia oggi, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto: città come Bari, Taranto, Polignano a Mare e Marina di Ginosa si sono svegliate avvolte da un manto di nebbia.

Il fenomeno avviene all’arrivo di aria calda che, scorrendo sulla superficie marina fredda, forma la classica nebbia di mare per il fenomeno dell’avvezione. Si tratta di un fenomeno suggestivo, che fornisce una prospettiva totalmente nuova delle città costiere che siamo abituati a vedere splendenti nel sole.

Le ragioni per cui si formano foschie, nebbie e nubi basse, quindi con cieli coperti o uggiosi, nonostante l’alta pressione, sono legate alle umidità nei bassi strati che, se presenti precedentemente nelle aree interne, vengono imprigionate in prossimità del suolo a causa della pressione esercitata dalla colonna d’aria dall’alto verso il basso, senza possibilità di dispersione.

A metà giornata, a Lecce si registrano +24°C, +22°C a Bari, +19°C a Taranto, Brindisi.