Meteo USA, rare nevicate di fine aprile in Kentucky e Ohio: cadono record per la neve più tardiva in diverse località [FOTO e VIDEO]

A causa di un sistema di bassa pressione che ha attraversato la Valle dell’Ohio, rare nevicate di fine aprile hanno colpito Kentucky e Ohio, negli USA orientali, segnando nuovi record.

In Ohio, Toledo ha registrato la sua più grande nevicata di tarda stagione, con 13cm. Le temperature dovrebbero scendere fino a -5°C domani, giovedì 22 aprile, avvicinandosi a minime storiche. Nell’area di Cleveland, sono caduti 13-18cm di neve bagnata (a poco dal record di 22cm in un singolo giorno nel mese di aprile), che ha provocato estesi blackout. I 2cm di neve caduti al Dayton International Airport hanno superato il record precedente di 1cm del 20 aprile 2013. Gran parte dello stato è stata in allerta per ghiaccio oggi, con altre gelate attese domani mattina.

Al Cincinnati/Northern Kentucky International Airport a Hebron, in Kentucky, oggi sono stati registrati 5,8cm di neve, che superano il record di 3,8cm del 21 aprile 1901. Paducah ha registrato 1,27cm di neve mentre Evansville 3cm, che rappresentano le nevicate più tardive nel periodo ufficiale delle registrazioni per entrambe le località (dal 1937 a Paducah e dal 1947 a Evansville), riporta il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). A Louisville, la neve il 21 aprile era caduta per l’ultima volta nel 1901.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune delle foto delle località imbiancate. Nel video seguente, le immagini da Paducah.