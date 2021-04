Tecnologia e trasporto aereo: il nuovo Air Force One sarà un jet supersonico [FOTO]

L’aeronautica militare statunitense ha affidato il progetto di sviluppare l’Air Force One del futuro ad una startup californiana, la Exosonic: sarà un aereo presidenziale supersonico, in grado di volare oltre i 2.200 km/h, dalla tecnologia futuristica e dal design avveniristico. Le immagini del prototipo sono state pubblicate dalla CNN.

Il velivolo, che potrà trasportare fino a 31 passeggeri, avrà sedili in pelle, accessori in legno di quercia e quarzo, suite private per il lavoro e per riposare comodamente nonostante una velocità doppia rispetto a quella dei Boeing 747 (gli attuali Air Force One ed Air Force Two).

Secondo le previsioni il nuovo aereo non potrà volare prima del 2035.