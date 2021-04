Obbligo di mascherina a mare e all’aperto: la Spagna ci ripensa

In Spagna non sarà obbligatorio mettersi la mascherina quando si fa il bagno al mare o in piscina, nè quando si fa attività fisica da soli all’aperto: lo hanno deciso il Ministero della Sanità e le regioni del Paese iberico, approvando perciò eccezioni a una legge entrata in vigore la settimana scorsa, che imponeva l’uso della mascherina in qualsiasi spazio aperto anche se la distanza interpersonale è superiore a 1,5 metri. La decisione aveva scatenato forti opposizioni soprattutto nelle regioni che dipendono in larga misura dal turismo e che puntano sugli incassi della stagione estiva per cercare di far quadrare i conti.

Oggi il ripensamento, reso noto in una conferenza stampa la ministra della Sanità, Carolina Darias, che ha spiegato che sono state stabilite le attività “compatibili” e “non compatibili” con l’uso della mascherina. Una passeggiata sulla spiaggia, per esempio, è considerata compatibile, quindi sarà obbligatorio indossarla, ha aggiunto. L’utilizzo della mascherina in Spagna è diventato obbligatoria dallo scorso maggio e comporta una multa di 100 euro per i trasgressori.