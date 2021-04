Olimpiadi: Vezzali, ‘man mano che delegazioni si comporranno avvieremo percorso vaccinazione’

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Man mano che le delegazioni olimpiche e paralimpiche si comporranno, assieme con Coni e Comitato Paralimpico avvieremo il percorso di vaccinazione per coloro i quali rappresenteranno noi italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo”. Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali all’Adnkronos, per quanto riguarda i vaccini per gli atleti ai Giochi di Tokyo. “Nessun ‘furbetto” né ‘saltafile”, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale”, ha aggiunto Vezzali.