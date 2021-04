Meteo, caldo in Europa: temperature record in tante città a fine marzo ma nel weekend di Pasqua cambia tutto

Un sistema di alta pressione sull’Europa occidentale ha portato un assaggio di estate negli ultimi giorni di marzo in molti Paesi europei, con molteplici città che hanno raggiunto nuovi record di temperatura per il mese di marzo. Il sistema di alta pressione ha portato anche sabbia dal Sahara sull’Europa, in particolare fino a Francia e Regno Unito.

Una delle città che ha stabilito un nuovo record di temperatura è stata Parigi. La temperatura pomeridiana ha raggiunto +25,6°C mercoledì 31 marzo, stabilendo un nuovo record per il mese di marzo nella capitale francese.

In Germania, diverse città hanno raggiunto nuovi record per il mese: per esempio, a Colonia sono stati registrati +27,2°C. Anche Arcen (Paesi Bassi) ha registrato la sua giornata di marzo più calda con +26,1°C nell’ultimo giorno di marzo. Massime di +21-26°C sono state comuni in Spagna e Francia, fino a Germania e Polonia occidentale. Persino alcune zone dell’Inghilterra centrale hanno raggiunto questa soglia. Da ricordare che le massime normali per la fine di marzo vanno da +13°C in Francia e Germania a circa +16°C in Spagna.

Condizioni miti persisteranno sull’Europa occidentale nel fine settimana, ma le temperature inizieranno ad abbassarsi quando l’alta pressione che inizierà a indebolirsi. A partire dalla Domenica di Pasqua, prenderà avvio un drastico cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Una tempesta vicino alla Scandinavia porterà un fronte freddo su Regno Unito e Irlanda nella notte di domenica, che continuerà ad avanzare su Francia e Germania lunedì 5 aprile. Questo fronte porterà rovesci e condizioni molto più fredde rispetto alla fine di marzo. Lunedì 5, sono previste temperature di +4-9°C su gran parte del Regno Unito, della Francia settentrionale e della Germania settentrionale. Nelle Highlands scozzesi, le temperature faranno fatica a superare 0-4°C. Simili temperature sono previste nella Francia meridionale e in Germania a metà della settimana.

Le temperature saranno sufficientemente basse da causare neve o pioggia mista fino a quote basse in Francia e Regno Unito.