Meteo, ondata di freddo in Europa: una coltre di neve imbianca il Belgio con temperature invernali [FOTO]

Un’ondata di freddo ha conquistato buona parte dell’Europa in questo inizio aprile. La neve ha fatto il suo grande ritorno in Belgio, imbiancando il Paese dalla nottata di ieri, complici le temperature basse. Tra le temperature minime più significative registrate oggi, segnaliamo -1°C a Liegi, 0°C a Bruxelles, +1°C ad Anversa. E pensare che appena una settimana fa, il termometro superava i +20°C.

La neve ha ricoperto le grandi città, come Bruxelles, creando una vera e propria atmosfera natalizia in piena primavera. La neve è stata responsabile anche di disagi in citta’ nei collegamenti stradali con qualche ingorgo per gli automobilisti. Secondo il meteorologo Pascal Mormal, nelle Ardenne, lo strato di neve dovrebbe raggiungere i 20-25 centimetri. “E’ un tempo sorprendente e piuttosto raro, ma non eccezionale del tutto – ha affermato al sito online La Libre – Ogni tanto succede anche ad inizio aprile”.