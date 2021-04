Meteo, storica ondata di freddo in Europa: la Slovenia batte il suo record nazionale con -20,6°C, temperature senza precedenti anche in molti altri Paesi [DATI]

Come da previsioni meteo, un freddo estremo senza precedenti ha colpito molte parti dell’Europa negli ultimi giorni, con il ritorno di notevoli quantitativi di neve. La neve si è accumulata persino sulle coste della Slovenia e sulle isole della Croazia. La ragione principale di questo freddo estremo è una massa d’aria artica che si è diffusa su gran parte del continente. Notti limpide e senza nuvole con pochi venti e neve fresca al suolo con una massa d’aria secca ai medi livelli sono la ricetta ideale per un raffreddamento estremo nelle ore notturne. Queste temperature così basse sono state un grande problema per gli alberi e la vegetazione in fiore a causa delle gelate.

Ieri, mercoledì 7 aprile, la stazione meteorologica di Nova vas na Blokah, in Slovenia, ha registrato -20,6°C, stabilendo la nuova temperatura più bassa ufficiale per il mese di aprile (il record precedente nella stessa stazione era di -18°C, stabilito il 4 aprile 1970). C’è stato un altro record di -26,1°C registrato con una stazione meteorologica non ufficiale a Retje, vicino Loški Potok. Il record ufficiale precedente per la Slovenia era detenuto dalla stazione di Pokljuka (circa 1.350 metri s.l.m.), con -20,4°C raggiunti il 9 aprile del 1956.

Molte aree dei Balcani settentrionali hanno registrato temperature persino più basse rispetto a quelle dell’inverno 2020-2021. Nel caso dell’area di Notranjska, in Slovenia, quella di ieri è stata la mattina più fredda dell’inverno. Il 2021 ha stabilito un nuovo record nell’avere temperature più basse ad aprile rispetto a gennaio. Anche quando si verifica a marzo, è qualcosa di estremamente raro e questo è solo un esempio di quanto questa ondata di freddo e la mattina di ieri siano state storiche per il mese di aprile.

Temperature molto basse con un freddo record e gelate distruttive sono state riportate anche in Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Croazia e intorno alle Alpi. Si tratta del 5° anno tra gli ultimi 6 in cui si sono verificate gelate primaverili.

Dal caldo record al freddo record

L’ondata di freddo artico è arrivata meno di una settimana dopo un periodo molto caldo negli ultimi giorni di marzo. Per esempio, al 31 marzo, si registravano: +32,3°C a Badajoz (Spagna), +27,2°C a Rheinau (Germania), +26,8°C a Koersel (Belgio), +26,3°C a Ettelbreck (Lussemburgo), +26,1°C ad Arcen (Paesi Bassi), +26°C a Parigi, +25,3°C a Lubiana (Slovenia). Molte aree hanno stabilito nuovi record per la temperatura massima di marzo.

Una storica ondata artica, poi, ha portato un freddo estremo su gran parte dell’Europa appena 6 giorni dopo, diffondendosi sull’Europa occidentale il 5 aprile e sull’Europa centrale, sui Balcani e sul Mediterraneo il 6 e il 7 aprile.

In Slovenia, è stato registrato uno sbalzo termico eccezionale tra Cerklje e Retje, due località separate da circa 80km. L’1 aprile a Cerklje è stata registrata una temperatura di +27,8°C, mentre il 7 aprile, Retje registrava -26,1°C, per uno scarto termico di quasi 54°C in una settimana.

Di seguito, alcune delle temperature minime più rilevanti registrate il 7 aprile in Slovenia e Croazia.

Slovenia

-19,8°C a Babno Polje

a Babno Polje -19,5°C a Zadlog

a Zadlog -14,6°C a Iskrba pri Kočevju

a Iskrba pri Kočevju -13,1°C a Marinča vas

a Marinča vas -13,0°C a Kočevje (record precedente di -10,5°C, 14 aprile 1986)

a Kočevje (record precedente di -10,5°C, 14 aprile 1986) -11,6°C a Dobliče pri Črnomlju (record precedente di -5,5°C stabilito nel 1955 1956)

Croazia

-14,3°C a Jelvica, Križpolje

a Jelvica, Križpolje -12,7°C a Gospić

a Gospić -9,4°C a Oštarije, Ravnice

a Oštarije, Ravnice -8,1°C a Karlovac

a Karlovac -7,8°C a Ogulin

a Ogulin -7,0°C a Slavsko Polje

a Slavsko Polje -6,5°C a Jastrebarsko

a Jastrebarsko -6,3°C a Labin

a Labin -6,2°C a Zagreb

a Zagreb -5,2°C a Buzet

Temperature record anche sull’Europa occidentale

Un altro aspetto interessante di questa ondata di freddo è che ha colpito una grande parte del continente e che l’origine della massa d’aria è sia artica che marittima. Solitamente questi eventi di freddo estremo in primavera si verificano con una massa d’aria continentale più secca. L’ondata di freddo si è diffusa prima sull’Europa occidentale e poi ha continuato verso il settore centrale del continente. Quella del 7 aprile è stata una mattina molto fredda anche in Francia e Regno Unito. Nei settori centrali, orientali e meridionali della Francia, il freddo ha spinto le temperature fino a -5/-9°C, così come nel sud della Germania.

Mattina fredda anche in Inghilterra e Scozia. Benson (Inghilterra) ha raggiunto -7,5°C, -6,8°C a Great Dun Fell, -6,2°C a Shap, -5,3°C a Pershore.

Temperature molto basse con valori record sono state registrate anche nella giornata di martedì 6 aprile in Francia, grazie al nucleo del cold pool che si diffondeva dietro il fronte artico. Numerose stazioni meteorologiche hanno stabilito record per la temperatura più bassa di tutti i tempi nel mese di aprile. La stazione Ruiel ha registrato -8°C, battendo il record precedente di -7,5°C stabilito l’8 aprile del 2003. Saint-Martin-du-Mont ha raggiunto -6,9°C, battendo il record precedente di -5,3°C del 3 aprile del 1996. Rouvroy-Les-Merles ha battuto il suo record che resisteva da 40 anni con i -6,4°C registrati il 6 aprile 2021 (il precedente era di -5,4°C del 10 aprile 1990).