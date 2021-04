Meteo, l’ondata di freddo inizia la discesa sul Regno Unito: temperature di -5°C, forti venti e neve in Scozia [FOTO e VIDEO]

Ieri, domenica 4 aprile, Pershore, paese dell’Inghilterra, ha registrato una massima di +17,9°C, mentre oggi dovrebbe vedere temperature di +7°C, ossia un calo di 11°C. Responsabile è l’ondata di freddo artico che dalla notte ha iniziato la sua discesa sul Regno Unito, portando neve e forti venti sulla Scozia.

Oggi in Scozia sono state registrate temperature minime di -5°C a Braemar, -3°C ad Aberdeen e -2°C a Edimburgo e Glasgow. Molti residenti si sono svegliati sotto la neve, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo, per un assaggio di inverno ad inizio aprile. La neve sta creando problemi e disagi nei trasporti. Molti servizi ferroviari sulla costa occidentale stanno subendo dei disservizi, mentre altri sono stati completamente cancellati. Alcune strade sono state chiuse.

Nel nord della Scozia, sono in vigore allerte gialle per neve fino alle 10 di domani, martedì 6 aprile, con venti previsti fino a 110km/h.

Nel corso della giornata, l’aria fredda si estenderà anche al resto delle Isole Britanniche e della Penisola Scandinava per poi continuare verso il cuore dell’Europa e il Mediterraneo nei giorni seguenti.