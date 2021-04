Meteo, l’ondata di freddo artico raggiunge la Scandinavia: neve sulle coste della Norvegia, -4°C a Oslo e Tromsø [FOTO e VIDEO]

L’ondata di freddo artico che ha fatto piombare l’Islanda nel gelo, con temperature di -11°C sulle coste, si sta estendendo sul continente. Già dalla notte ha iniziato la sua discesa sul Regno Unito, portando neve, forti venti e temperature di -5°C in Scozia. Mentre prosegue la sua discesa sul Regno Unito verso il cuore dell’Europa, l’ondata di freddo si espande anche verso la Penisola Scandinava.

Il freddo ha già raggiunto la Norvegia, portando neve sulle coste, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo. Tra le temperature minime registrate oggi, lunedì 5 aprile, in Norvegia, segnaliamo: -7°C a Oppdal, -4°C a Oslo, Tromsø, -3°C a Trondheim, Molde, -2°C a Bergen, Alesund, Kristiansund, Stavanger, -1°C a Haugesund, Sandnes.