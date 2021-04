Open Arms: Battilocchio, ‘ennesimo processo politico a spese cittadini’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – ‘E’ davvero paradossale e grave che si vogliano usare le aule dei tribunali per contestare le scelte di Governo e le decisioni politiche di un ministro in carica, che ha agito in stretta sinergia con l’allora presidente Conte e gli altri ministri, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza pubblica e contrastare il fenomeno degli sbarchi incontrollati. Brutta pagina davvero. Un corto circuito inammissibile, tra l’altro, con una stessa ipotesi di reato per la quale una Procura chiede l’archiviazione ed un’altra il processo. L’ennesimo processo solo politico, a spese dei cittadini”. Lo afferma Alessandro Battilocchio, responsabile Immigrazione di Forza Italia.

“Nell’esprimere piena solidarietà a Salvini su questa vicenda, va ribadita -aggiunge- l’improcrastinabile necessità di un’urgente riforma complessiva della giustizia nel nostro Paese”.