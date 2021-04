Paleoneurologia: il cervello umano moderno è nato in Africa 1,7 milioni di anni fa

Le moderne strutture del cervello umano sono emerse dopo la prima dispersione del genere Homo dall’Africa, ed erano probabilmente presenti da 1,7 a 1,5 milioni di anni fa nelle popolazioni di Homo africane, secondo una nuova ricerca condotta dall’Università di Zurigo.

Il cervello umano è più grande e strutturalmente diverso dal cervello delle grandi scimmie, in particolare nelle aree del lobo frontale coinvolte in compiti cognitivi complessi come la creazione di strumenti e il linguaggio. Tuttavia, non era ancora certo quando queste differenze chiave sono emerse durante l’evoluzione umana.

Una delle maggiori sfide nel tracciare l’evoluzione del cervello nelle prime specie di ominidi è che i tessuti cerebrali raramente si fossilizzano. Di conseguenza, molto di ciò che è noto deriva dalla forma e dalle strutture della calotta cranica di rari teschi fossili.

Le rappresentazioni di queste superfici, o endocasti, possono rivelare impronte modellate che rappresentano le pieghe e le rientranze del cervello e del sistema vascolare circostante.

“Il problema è che i cervelli dei nostri antenati non sono stati conservati come fossili“, ha spiegato il co-autore principale Dr. Christoph Zollikofer, ricercatore presso il Dipartimento di Antropologia e Museo Antropologico dell’Università di Zurigo. “Le loro strutture cerebrali possono essere desunte solo dalle impronte lasciate dalle pieghe e dai solchi sulle superfici interne dei teschi fossili“. “Poiché queste impronte variano considerevolmente da individuo a individuo, fino ad ora non è stato possibile determinare chiaramente se un particolare fossile di Homo avesse un cervello più simile alle scimmie o più umano“.

Il dottor Zollikofer e i suoi colleghi hanno esaminato gli endocasti dell’Homo primitivo dall’Africa, dal sud-est asiatico e dal sito di Dmanisi in Georgia: hanno scoperto che le innovazioni strutturali nelle regioni cerebrali che si pensava consentissero molti dei comportamenti e delle abilità uniche degli esseri umani sono emerse più tardi nell’evoluzione dell’Homo.

“I nostri risultati suggeriscono che la moderna riorganizzazione del cervello simile a quella umana non era né un tratto richiesto per il genere Homo, né un prerequisito per le prime dispersioni di Homo in Europa e in Asia“, ha precisato la dott.ssa Marcia Ponce de León, ricercatrice del Dipartimento di Antropologia e Museo Antropologico dell’Università di Zurigo.

“Le nostre analisi suggeriscono che le moderne strutture del cervello umano sono emerse solo da 1,5 a 1,7 milioni di anni fa nelle popolazioni Homo africane“, ha concluso il dott. Zollikof.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science.